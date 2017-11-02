Юные омичи получат сладкие подарки от губернатора, подготовленные стройкомпанией

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На госзакупках прошли торги на поставку новогодний подарков. Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области заказало 17 тысяч сладких подарков для Губернаторских елок, которые пройдут в 32 муниципальных районах области и городе. В каждом подарке должна быть 51 конфета 36 видов. В контракте была указана максимальная цена 6,46 млн рублей, что при расчете получается по 380 рублей на каждый сладкий комплект.

Как сообщают «Коммерческие вести», основными претендентами на подряд стали три фирмы: ООО «Хит-Трейд Текстиль» из Иваново, которое предложило выполнить заказ за 5 млн 38,8 тыс. рублей (на 22% дешевле), ООО «СтройТех» из Омска — за 5 млн 6,5 тыс. рублей (на 22,5%) и омское ООО «МирФирм» — за 4 млн 974,2 тыс. рублей (на 23%).

В результате была выбрана строительная компания «СтройТех». Стоит добавить, что поставить кулёчки с конфетами организация должна в период с 11 по 25 декабря 2017 года.