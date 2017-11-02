Омский музей Врубеля получил сертификат на 5 млн рублей

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Музей им. Врубеля в Омске получил сертификат на пять миллионов рублей. Документ вручила представителям учреждения генеральный директор благотворительного фонда имени Владимира Потанина Оксана Орачева на заседании попечительского совета Фонда целевого капитала музея.

«Удачи! И успехов вам в привлечении средств на развитие музея», — сказала она, передает «СуперОмск».

Таким образом общая сумма, которой располагает фонд, достигла 8 миллионов рублей (три миллиона ранее вложили омские меценаты-бизнесмены). Эти средства пойдут на развитие и творческие проекты учреждения.