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Омский музей Врубеля получил сертификат на 5 млн рублей
Музей им. Врубеля в Омске получил сертификат на пять миллионов рублей. Документ вручила представителям учреждения генеральный директор благотворительного фонда имени Владимира Потанина Оксана Орачева на заседании попечительского совета Фонда целевого капитала музея.
«Удачи! И успехов вам в привлечении средств на развитие музея», — сказала она, передает «СуперОмск».
Таким образом общая сумма, которой располагает фонд, достигла 8 миллионов рублей (три миллиона ранее вложили омские меценаты-бизнесмены). Эти средства пойдут на развитие и творческие проекты учреждения.
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Музей стал финалистом конкурса, поэтому будет награжден денежным призом от фонда Потанина.Читать далее →
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