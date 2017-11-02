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Пятеро омичей несколько дней насиловали слабоумную женщину
В одном из сел Омской области по подозрению в групповом изнасиловании задержаны пятеро молодых людей в возрасте от 23 до 24 лет. По версии следствия, парни несколько дней измывались над 35-летней женщиной, которая с детства является инвалидом.
По заявлению самой пострадавшей, 11 октября двое парней вломились к ней в дом, ударили ее сожителя, а ее увезли с собой. В доме одного из нападавших они несколько часов насиловали ее. Аналогично поступили и другие молодые люди 21 и 30 октября.
Когда подозреваемых задержали, они заявили, что все было по взаимному согласию, однако видеозаписи, найденные правоохранителями, подтверждают, что речь идет о групповом изнасиловании.
Как сообщили в межрайонном следственном отделе СУ СКР Омской области, возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование группой лиц по предварительному сговору», виновным грозит до 10 лет лишения свободы.
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***По данным ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ24».
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