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Омич украл потерянный телефон и подарил его маме
Житель Советского округа Омска заявил полицейским, что неизвестным похитил его сотовый телефон в маршрутке. Пропажу омич обнаружил, когда вышел на остановке «Улица Белозерова».
Сотрудники правоохранительных органов через операторов сотовой связи сумели отыскать местонахождение телефона. В этом им помог уникальный идентификационный номер – IMEI. Позвонив, на том конце провода трубку взяла женщина, которая пояснила, что телефон ей отдал сын.
Подозреваемым стал 28-летний горожанин рассказал, что подобрал телефон в маршрутке, который выпал из кармана у спящего пассажира. Он удалил контакты и быстро заменил сим-карту в мобильном устройстве стоимостью 10 тысяч рублей.
Молодой человек ранее не привлекался. По факту кражи (статья 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по городу Омску сообщает, что унивкальный нмоер телефона значительно упращает его поиски. Его можно посмотреть:
- в памяти аппарата набором команды *#06#;
- под аккумуляторной батареей, на табличке вместе с серийным номером;
- на упаковке;
- в гарантийном талоне.
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