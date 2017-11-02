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Омич украл потерянный телефон и подарил его маме

Житель Советского округа Омска заявил полицейским, что неизвестным похитил его сотовый телефон в маршрутке. Пропажу омич обнаружил, когда вышел на остановке «Улица Белозерова».

Сотрудники правоохранительных органов через операторов сотовой связи сумели отыскать местонахождение телефона. В этом им помог уникальный идентификационный номер – IMEI. Позвонив, на том конце провода трубку взяла женщина, которая пояснила, что телефон ей отдал сын.

Подозреваемым стал 28-летний горожанин рассказал, что подобрал телефон в маршрутке, который выпал из кармана у спящего пассажира. Он удалил контакты и быстро заменил сим-карту в мобильном устройстве стоимостью 10 тысяч рублей.

Молодой человек ранее не привлекался. По факту кражи (статья 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по городу Омску сообщает, что унивкальный нмоер телефона значительно упращает его поиски. Его можно посмотреть:

- в памяти аппарата набором команды *#06#;

- под аккумуляторной батареей, на табличке вместе с серийным номером;

- на упаковке;

- в гарантийном талоне.