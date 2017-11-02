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Омский студент с риском для жизни пытался попасть в вуз
Молодой человек полез через забор и проткнул ногу.
Студент СибГУФК проткнул ногу, перелезая через забор. Как утверждают очевидцы произошедшего, дополнительные ворота, которыми многие пользовались для прохода на территорию вуза, закрыли в рамках террористической безопасности.
В итоге многие стали перелезать забор. Один из случаев закончился травмой.
Лучше обойдите. Я даже не почувствовал, как это произошло. Мог остаться без ноги, но все миновало!
– рассказал пострадавший в социальных сетях.
Автор: Марина Петрова
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