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Молодой человек полез через забор и проткнул ногу.

Омский студент с риском для жизни пытался попасть в вуз

Студент СибГУФК проткнул ногу, перелезая через забор. Как утверждают очевидцы произошедшего, дополнительные ворота, которыми многие пользовались для прохода на территорию вуза, закрыли в рамках террористической безопасности.

В итоге многие стали перелезать забор. Один из случаев закончился травмой.

Лучше обойдите. Я даже не почувствовал, как это произошло. Мог остаться без ноги, но все миновало!

– рассказал пострадавший в социальных сетях.