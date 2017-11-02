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Выставки в Омской крепости можно посетить бесплатно
Первый заместитель директора департамента культуры администрации города Олег Федоренко пригласил всех омичей отметить День народного единства в Омской крепости. Он пояснил, что 4 ноября посетители смогут побывать в комнате-квартире офицера, примерить доспехи и исторические костюмы, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению деревянной игрушки и стеклянных изделий.
Как уточняет «Вечерний Омск», из шести зданий побывать можно будет только в трех. Мероприятие начнется у Тобольских ворот в 11:30 часов. В 12:00 часов дадут пушечный залп, после чего начнутся экскурсии и интерактивное действо.
Руководитель военно-исторического клуба Василий Минин отметил, что все экспонаты можно будет потрогать руками. По его словам, вход 4 ноября в музеи будет бесплатным.
По информации «Нового Омска», музеи будут работать семь дней в неделю, но только за плату. Директор БУ «Омская крепость» Григорий Никифоров добавил, что стоимость входного билета на различные выставки будет варьироваться от 100 до 120 рублей.
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