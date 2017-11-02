Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
2
ноября
чт
Ночь 0
Утро 0
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.15 58.35
EUR67.75 67.85
 ПокупкаПродажа
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

НовостиОбщество в Омске

Выставки в Омской крепости можно посетить бесплатно

Выставки в Омской крепости можно посетить бесплатно
Свободный вход для посетителей будет только 4 ноября. В остальные дни омичам придется заплатить за вход в исторические музеи.
02.11.2017 16:47
Поделиться:

Первый заместитель директора департамента культуры администрации города Олег Федоренко пригласил всех омичей отметить День народного единства в Омской крепости. Он пояснил, что 4 ноября посетители смогут побывать в комнате-квартире офицера, примерить доспехи и исторические костюмы, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению деревянной игрушки и стеклянных изделий.

Как уточняет «Вечерний Омск», из шести зданий побывать можно будет только в трех. Мероприятие начнется у Тобольских ворот в 11:30 часов. В 12:00 часов дадут пушечный залп, после чего начнутся экскурсии и интерактивное действо.

Руководитель военно-исторического клуба Василий Минин отметил, что все экспонаты можно будет потрогать руками. По его словам, вход 4 ноября в музеи будет бесплатным.

По информации «Нового Омска», музеи будут работать семь дней в неделю, но только за плату. Директор БУ «Омская крепость» Григорий Никифоров добавил, что стоимость входного билета на различные выставки будет варьироваться от 100 до 120 рублей.

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 100
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Василий Минин, Омская крепость, 4 ноября, музей, история, новости Омск

Читайте также:

Изображение

Рейс Уфа — Омск — Ноябрьск потерял свою актуальность

Компания «КрасАвиа» отменила запланированный в зимнем расписании рейс.

Читать далее →

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

В новости

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Ультрасовременная клиника. Колоноскопия под наркозом - 4 500 руб.!
Центральная клиническая больница, ООО
Карла Маркса проспект, 18/28
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Новый лечебно-диагностический центр. Спецпредложения
СитиМед, медицинский центр
Братская, 5
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Скидка 20% при записи на сайте*
Класс Клиник, медицинский центр
70 лет Октября, 13/3
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *Подробности по т. 90-29-90.
Скидка на МРТ до 40%!*
ЛДЦ МИБС-Омск, ООО
Нахимова, 55
Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. *Подробности по т. 26-35-32.

Новости рубрики

У омички забрали 1,5-годовалую дочь из-за антисанитарии

У омички забрали 1,5-годовалую дочь из-за антисанитарии

331 просмотров, комментировать
Омичам предлагают объявить бойкот стихийной торговле

Омичам предлагают объявить бойкот стихийной торговле

339 просмотров, комментировать
Районам Омской области увеличат начисления от НДФЛ

Районам Омской области увеличат начисления от НДФЛ

367 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
В Омске на тротуар рухнул столб

В Омске на тротуар рухнул столб

85 просмотров, комментировать
Омичи смеются над объявлением в маршрутке: «ноги выше пола не поднимать!»

Омичи смеются над объявлением в маршрутке: «ноги выше пола не поднимать!»

356 просмотров, комментировать
В этом году омичи называли своих детей Луной, Денисом-Баранселем и Спартаком

В этом году омичи называли своих детей Луной, Денисом-Баранселем и Спартаком

426 просмотров, комментировать
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Околелов Владимир Иванович
Околелов Владимир Иванович

// Главный омский ветеринар Околелов ушёл в отставку

Все упоминания (9)

Высоцкий Сергей Васильевич
Высоцкий Сергей Васильевич

// Глава минэкономики Омской области ушел в отставку

Все упоминания (27)

Канунников Сергей Николаевич
Канунников Сергей Николаевич

// Главой Минобразования Омской области стала Татьяна Дернова

Все упоминания (41)

ВТТВ-Омск
ВТТВ-Омск

// Прощай, оружие

Все упоминания (5)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Кедровица
Кедровица

// Водку от "Омсквинпрома" признали лучшей

Все упоминания (11)

ДСК Стройбетон, ООО
ДСК Стройбетон, ООО

// В Омске сдали еще 2 многоэтажки для переселенцев из аварийного жилья

Все упоминания (34)

Мастер-Банк
Мастер-Банк

// Росбанк выступит спонсором банка им. Сергея Живаго в платёжной системе Mastercard

Все упоминания (4)

ИТ Банк, АКБ
ИТ Банк, АКБ

// Юрий Федотов: "2100 лифтов в Омске отработали свой срок"

Все упоминания (21)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Подарите родителям здоровье

Подарите родителям здоровье

// Санаторий "Россия"
При покупке самых популярных моделей смартфонов МТС вернёт до 7500 рублей абонентам всех операторов

При покупке самых популярных моделей смартфонов МТС вернёт до 7500 рублей абонентам всех операторов

// МТС
В 2017 году более 3 миллионов клиентов Почты России приобрели страховые полисы ВТБ Страхование

В 2017 году более 3 миллионов клиентов Почты России приобрели страховые полисы ВТБ Страхование

// Банк ВТБ (ПАО)

В ВТБ Арена Парк состоялся День инвестора группы ВТБ

// Банк ВТБ (ПАО)

Роскомнадзор: о местонахождении баз данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ

// Роскомнадзор по Омской области

«Ростелеком» в Омской области запустил новую технологию предоставления услуг

// Ростелеком
«Россия» и «В мире»
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

412 просмотров, комментировать
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

325 просмотров, комментировать
К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

304 просмотров, комментировать
В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

308 просмотров, комментировать
Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

397 просмотров, комментировать
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

314 просмотров, комментировать
Популярно
«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние

«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние

3509 просмотров, комментировать
Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

2682 просмотров, комментировать
Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

2493 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик