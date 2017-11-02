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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске на тротуар рухнул столб

В Омске на тротуар рухнул столб
Снимки ЧП появились в социальных сетях.
02.11.2017 16:44
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В Чкаловском поселке на Олимпийской улице на пешеходную дорожку рухнул фонарный столб. В социальных сетях появились снимки с места ЧП.

На них видно, что столб утянул за собой провода, которые также лежат на тротуаре и проезжей части.  

По сообщениям очевидцев, никто не пострадал.

 
Автор: Марина Петрова
Просмотров: 108
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