В Омске на тротуар рухнул столб

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В Чкаловском поселке на Олимпийской улице на пешеходную дорожку рухнул фонарный столб. В социальных сетях появились снимки с места ЧП.

На них видно, что столб утянул за собой провода, которые также лежат на тротуаре и проезжей части.

По сообщениям очевидцев, никто не пострадал.