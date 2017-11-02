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Илюшин в суде обвинил Назарова в малодушии
Экс-министры финансов и транспорта Омской области Рита Фомина и Олег Илюшин выступили в суде с последним словом. Их обвиняют в незаконной выдаче 208 миллионов рублей аванса под строительство метро, однако деньги пошли на погашение кредитов «Мостовика» перед банком.
В своей речи Илюшин обвинил бывшего губернатора региона в малодушии.
Надежды не сбылись — губернатор смалодушничал. Пусть это будет на его совести. У него ещё дети есть, он в церковь ходит. Я виновным себя не считаю,
— сказал экс-министр.
Фомина также заявила, что действовала по закону.
Ошибка при перечислении завышенной на 25 миллионов суммы аванса «Мостовику» — это совершенно рядовая ситуация, она была исправлена за два дня. Я действовала строго в рамках бюджетного законодательства и законодательства Омской области,
— сказала она, передает «Новый Омск».
В ходе судебного разбирательства губернатора Виктора Назарова несколько раз вызывали в суд, однако он, ссылаясь на сложный график, ни разу на заседания не явился.
Приговор Илюшину и Фоминой Первомайский райсуд Омска вынесет 3 ноября.
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