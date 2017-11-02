УФАС оштрафовало омские дорожные компании за сговор

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На торгах по реконструкции дорог в 2016 году произошел картельный сговор между дорожными компаниями. Нарушение антимонопльщики выявили только в конце лета 2017 года. Отмечается, что на электронных торгах по ремонту следующих участков дорог: Красноярский тракт от проспекта Королева до улицы Малиновского, улица Нефтезаводская от проспекта Мира до улицы Энтузиастов, а также улица Королева.

Пресс-служба УФАС России по Омской области опубликовала информацию о том, насколько рублей оштрафованы предприятия. Так, больше всего должно заплатить ООО «Строительная фирма «Континент» - 8 млн 860 тысяч рублей. В два раза меньше – 4 млн 195 тыс. рублей – взыщут с ООО «СтройТраст». ООО «Автодорсервис» отделалось штрафом в 141 тысячу рублей.

Стоит отметить, что в действиях других участников электронных торгов никаких нарушений обнаружено не было. Поэтому дело было прекращено.