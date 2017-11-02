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В Омске продавали мясо с сальмонеллой и пельмени с плесенью

В Омске обнаружили порядка 40 партий некачественной еды. Это результат проверок 244 образцов продукции, проведенных в октябре экспертной ветеринарной лабораторией Омского референтного центра Россельхознадзора.

Специалисты нашли в 7 образцах молочной, а также в отдельных образцах мясной продукции, специй и соленой икры превышение общей бактериальной обсемененности. В пяти образцах мяса нашли листерии, в мясе птицы оказалась сальмонелла, а рыбе – описторхоз (паразитические плоские черви).

Кроме этого, в пельменях и специях нашли превышение количества плесени, а в соленой икре – дрожжей. Не обошлось и без бактерий группы кишечной палочки. Такие были найдены в мясе, специях и соленой икре.

После проверки продуктов эксперты проверили условия на производстве. Там тоже нашли кишечную палочку, а также превышение индекса энтерококков.