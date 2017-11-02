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НовостиОбщество в Омске

На длинные выходные Омскую область оставят без трех электричек

На длинные выходные Омскую область оставят без трех электричек
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Расписание меняется в связи с празднованием Дня народного единства и переносом выходного дня.
02.11.2017 15:41
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В период с 4 по 6 ноября в Омской области не будут курсировать три электрички. Расписание меняется в связи с празднованием Дня народного единства и переносом выходного дня.

Так, 4 и 6 ноября убрали из графика движения электропоезд №6661 «Калачинская-Омск» (отправление со ст. Калачинская в 6:10), а на 6 ноября отменяется электропоезд №6672 «Омск-Калачинская» (отправление со ст. Омск в 17:20).   

«Вместе с тем, 4 ноября на данном участке будут курсировать три пары электропоездов, 6 ноября — две пары электропоездов», — подчеркнули в компании «Омск – пригород».

5 ноября не будет курсировать электропоезд №6482 «Москаленки - Омск» (отправление со ст. Москаленки в 18:51). Доехать до Омска можно будет на трех других поездах.

Автор: Марина Петрова
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