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НовостиПроисшествия в Омске

Пострадавшая на производстве женщина отсудила у молкомбината в Омской области 300 тыс рублей

Пострадавшая на производстве женщина отсудила у молкомбината в Омской области 300 тыс рублей
Женщина повредила руку по собственной неосторожности.
02.11.2017 15:32
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Работники Управления ФССП России по Омской области помогли жительнице Любинского районы взыскать ущерб с местного молкомбината. Нынешний АО «Любинский молочноконсервный комбинат» выплатил пострадавшей 300 тыс рублей. Кроме того, предприятие оплатило юридические услуги в размере 10 тысяч рублей.

ЧП случилось в 2010 году. Жительница рабочего поселка Красный Яр, во время работы на заводе повредила руку. Она попыталась извлечь брак из отбортовочной машины. Женщина допустила грубую неосторожность, что впоследствии сделало ее инвалидом третьей группы. Рука наполовину стала нетрудоспособной.

После того, как стало ясно, что рука не восстановится, пострадавшая на производстве подала в суд иск с требованием к заводу выплатить ей 298 тысяч рублей за утраченный заработок, а также 1,5 млн. рублей за моральный вред. Исходя из информации пресс-службы УФСП России по Омской области, бывшей работнице молкомбината деньги необходимы для пластической операции на руке.

Автор: Мария Ильченко
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