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Омич, сбивший дорожника, должен выплатить пострадавшей семье 3 млн рублей
В Кировском районном суде вынесли приговор по делу 34-летнего Рената Фаизова, которого обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Обвиняемый в ночное время ехал по улице Лукашевича на белом «BMW X 5 3.OI». В это время дорожники наносили разметку. Они были одеты в дорожную спецодежду, рядом с ними стояла «Газель». Рабочее место было огорожено конусами, также имелись предупреждающие знаки, передает «Омск здесь».
Водитель иномарки потянулся за телефоном и якобы не заметил, как снес знаки, ограждение и 23-летнего рабочего. Молодой дорожник скончался от травм. По словам выжившего дорожника, по которому также проехалась машина, автовладелец притормозил, сбросил молодого парня с капота и поехал дальше. На асфальте был обнаружен тормозной путь. Также отмечается, что машина ехала со скоростью примерно 70 км/ч.
Фаизов приехал домой, хотел выпить пива с соседом и пойти в баню, но приятель отказался. Тогда он в одиночку поехал попариться. В такси из радионовостей узнал, что в Омске ищут водителя, сбившего дорожного рабочего.
На заключительном заседании обвиняемый попросил прощения у родственников, а у суда – условный срок. Свою просьбу он пояснил тем, что так он сможет помогать потерпевшим родственникам. Но его приговорили к трём годам и шести месяцам колонии-поселения. Также он должен выплатить каждому из трех членов семьи погибшего по одному миллиону рублей. кроме того, он не может управлять машиной в течение 2,5 лет. Стоит отметить, что у Фаизова нашлись смягчающие обстоятельства: слабое здоровье и маленький ребенок.
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