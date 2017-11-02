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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске будут судить бывшего ректора СибАДИ за присвоение почти пяти млн рублей

В Омске будут судить бывшего ректора СибАДИ за присвоение почти пяти млн рублей
Начальник в течение пяти лет требовал со своих подчиненных возвращать доплаты к зарплате.
02.11.2017 14:25
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В Первомайский районный суд Омска прокурор Омской области направил уголовное дело, по которому обвиняется 43-летний экс-ректор ФГБОУ ВПО СибАДИ. По информации пресс-службы прокуратуры Омской области, он подозревается в присвоение денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Расследование вели следственные подразделения УФСБ России по Омской области. По их мнению, омич с июля 2011 года по июль 2016 года пользовался своим служебным положением и принуждал подчиненных ежемесячно возвращать деньги, начисленные им в качестве стимулирующих доплат в составе основной заработной платы.

Незаконными действиями обвиняемый нанес ущерба более 4,7 млн рублей. Погасить ущерб гражданин не попытался и вину свою не признал.

Автор: Мария Ильченко
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