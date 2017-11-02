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Пиотровский передаст омскому музею Врубеля сертификат на 5 млн рублей
В Омске продолжаются «Дни Эрмитажа». Сегодня, 2 ноября, директор госмузея Михаил Пиотровский с 14:00 часов читает для всех желающих лекцию «Эрмитаж: консервативный инноватор» в Парадном зале Врубелевского корпуса.
После этого состоится заседание Попечительского совета Фонда развития музея им. М.А.Врубеля. На этом мероприятии, которое начнется в 15:30 часов омскому музею будет вручен сертификат на 5 млн. рублей от благотворительного фонда. Директору музея его передадут Михаил Пиотровский и гендиректор фонда В. Потанина Оксана Орачева. Также состоится презентация археологических артефактов, обнаруженных в Омске в ходе работ по реконструкции здания будущего Центра «Эрмитаж-Сибирь».
Как добавляет пресс-служба Омской Губернии, далее Пиотровский наградит журналистов премией «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева, учрежденной для журналистов, пишущих о культуре и работающих в городах, где создаются центры-спутники Государственного Эрмитажа.
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