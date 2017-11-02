Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
2
ноября
чт
Вечер +2
Ночь 0
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
Пробки в Омске
Омск ОНЛАЙН
USD58.10 58.27
EUR67.60 67.85
 ПокупкаПродажа

НовостиКультура в Омске

Кинодокументалисты соберутся в Омске в 11-й раз

Кинодокументалисты соберутся в Омске в 11-й раз
Фестиваль «Сибирь» приглашает омичей на кинопоказы и встречи с режиссерами.
02.11.2017 13:41
Поделиться:

В Омске с 15 по 18 ноября пройдет ХI Международный открытый фестиваль документального кино «Сибирь». Мероприятие работает по принципу «фестиваль фестивалей». В Омск приезжают лучшие работы с фестивалей Екатеринбурга и Перьми.

Директор омского Дома кино Татьяна Карпинина поясняет, что докфильмы омичам будут показаны с фестивалей «Флаэртиана» и «Россия». Также желающие могут посетить творческие встречи и мастер-классы с режиссерами.

На сегодняшний день о своем визите заявили кинорежиссеры Владимир Головнев, Ольга Стефанова, Андрей Титов и Евгений Григорьев. Стоит отметить, что Григорьев побывал в Омске весной на фестивале «Движение», где он представил свою работу «Про рок». Документальный фильм был признан лучшим в направлении «Движение. Жизнь», как уже писал Омскпресс. Также на омский фестиваль приедет программный директор Открытого фестиваля документального кино «Россия» Инна Демежко.

Программа «Сибири» будет представлена дополнительно. Ее можно найти на сайте администрации, Дома кино и областного киновидеоцентра, киноцентров «Вавилон», «Галактика» и «Слава». Помимо перечисленных заведений, показы и встречи будут проходить во Дворце культуры Кировского округа, культурно-досуговом центре «Победа» (г. Исилькуль), культурно-досуговом центре «Родина» (рабочий поселок Любино).

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс микрорицензий. лучшую работу опубликуют в «Омской музе».

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 165
Для печати Отправить другу На главную
ОМСКРИЭЛТ.КОМ - все о недвижимости в Омске
Другие новости на тему: Сибирь, докфильм, новости Омск, галактика, режиссер, кино, фестиваль, Дом кино

Читайте также:

Свежие новости Омска

«Россия» и «В мире»

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Компании в Омске
Фурнитура для дверей и окон
Скобянка-Центр, торговая компания
Масленникова, 80
Вся фурнитура для производства и ремонта мягкой мебели. В наличии
ТРЕСТФОМ, ООО, торговая фирма
Орджоникидзе, 287 к2
Лучшие мировые производители мебельных комплектующих в одном месте!
Мебельные системы, ООО
Солнечная 2-я, 46а к1
Фурнитура для любой мебели!
Принцип-О, ООО, торговая компания
Казахстанская 2-я, 58

Новости рубрики

Омичи могут проникнуть в историю Эрмитажа вместе с Константином Хабенским

Омичи могут проникнуть в историю Эрмитажа вместе с Константином Хабенским

550 просмотров, комментировать
В Омске на показах «Матильды» усилили охрану

В Омске на показах «Матильды» усилили охрану

513 просмотров, комментировать
Оружие и доспехи из Эрмитажа привезли в Омск

Оружие и доспехи из Эрмитажа привезли в Омск

774 просмотров, комментировать
Новости из соцсетей
Омичи смеются над объявлением в маршрутке: «ноги выше пола не поднимать!»

Омичи смеются над объявлением в маршрутке: «ноги выше пола не поднимать!»

345 просмотров, комментировать
В этом году омичи называли своих детей Луной, Денисом-Баранселем и Спартаком

В этом году омичи называли своих детей Луной, Денисом-Баранселем и Спартаком

414 просмотров, комментировать
В Омском районе на помощь коммунальщикам прибыла военная техника

В Омском районе на помощь коммунальщикам прибыла военная техника

407 просмотров, комментировать
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Шаворский Николай Николаевич
Шаворский Николай Николаевич

// Почте добавят электроники

Все упоминания (14)

Болибрук Виктор Анатольевич
Болибрук Виктор Анатольевич

// Дело Дениса Кузнецова готовят к пересмотру

Все упоминания (4)

Воробьёв Юрий Юрьевич
Воробьёв Юрий Юрьевич

// СовФед предлагает отозвать российского посла из США

Все упоминания (5)

Зеленый остров
Зеленый остров

// Мэрия Омска пригласила Буркова прибрать город

Все упоминания (229)

100 лучших товаров России
100 лучших товаров России

// "ОмскВодоканал" инвестировал в воду свыше 5 млрд

Все упоминания (15)

Мисс Россия
Мисс Россия

// Утренний кофе

Все упоминания (7)

Telepartners
Telepartners

// Telepartners – ваш офис в любой точке мира

Все упоминания (1)

Агентстве по рекламно-выставочной деятельности
Агентстве по рекламно-выставочной деятельности

// В Омской области подвели итоги «Сибирской агропромышленной недели»

Все упоминания (61)

МРСК Сибири, ОАО
МРСК Сибири, ОАО

// В омском регионе незаконно вырубили 119 деревьев ради электричества для шашлычной

Все упоминания (208)

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

Подарите родителям здоровье

Подарите родителям здоровье

// Санаторий "Россия"
При покупке самых популярных моделей смартфонов МТС вернёт до 7500 рублей абонентам всех операторов

При покупке самых популярных моделей смартфонов МТС вернёт до 7500 рублей абонентам всех операторов

// МТС
В 2017 году более 3 миллионов клиентов Почты России приобрели страховые полисы ВТБ Страхование

В 2017 году более 3 миллионов клиентов Почты России приобрели страховые полисы ВТБ Страхование

// Банк ВТБ (ПАО)

В ВТБ Арена Парк состоялся День инвестора группы ВТБ

// Банк ВТБ (ПАО)

Роскомнадзор: о местонахождении баз данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ

// Роскомнадзор по Омской области

«Ростелеком» в Омской области запустил новую технологию предоставления услуг

// Ростелеком
«Россия» и «В мире»
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом

406 просмотров, комментировать
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма

316 просмотров, комментировать
К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

К концу следующего года в России постоят более 90 перинатальных центров

299 просмотров, комментировать
В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

В Минздраве РФ рассказали о скорости прибытия скорой помощи

303 просмотров, комментировать
Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

Финский авиаперевозчик будет взвешивать своих пассажиров

390 просмотров, комментировать
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы

308 просмотров, комментировать
Популярно
«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние

«Пьяная медсестра» омского травмпункта прокомментировала свое состояние

3440 просмотров, комментировать
Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

Бурков сократит восемь чиновников правительства Омской области

2672 просмотров, комментировать
Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

Пристройка к зданию на Ленинградской площади оказалась незаконной

2484 просмотров, комментировать
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик