Фестиваль «Сибирь» приглашает омичей на кинопоказы и встречи с режиссерами.

Кинодокументалисты соберутся в Омске в 11-й раз

В Омске с 15 по 18 ноября пройдет ХI Международный открытый фестиваль документального кино «Сибирь». Мероприятие работает по принципу «фестиваль фестивалей». В Омск приезжают лучшие работы с фестивалей Екатеринбурга и Перьми.

Директор омского Дома кино Татьяна Карпинина поясняет, что докфильмы омичам будут показаны с фестивалей «Флаэртиана» и «Россия». Также желающие могут посетить творческие встречи и мастер-классы с режиссерами.

На сегодняшний день о своем визите заявили кинорежиссеры Владимир Головнев, Ольга Стефанова, Андрей Титов и Евгений Григорьев. Стоит отметить, что Григорьев побывал в Омске весной на фестивале «Движение», где он представил свою работу «Про рок». Документальный фильм был признан лучшим в направлении «Движение. Жизнь», как уже писал Омскпресс. Также на омский фестиваль приедет программный директор Открытого фестиваля документального кино «Россия» Инна Демежко.

Программа «Сибири» будет представлена дополнительно. Ее можно найти на сайте администрации, Дома кино и областного киновидеоцентра, киноцентров «Вавилон», «Галактика» и «Слава». Помимо перечисленных заведений, показы и встречи будут проходить во Дворце культуры Кировского округа, культурно-досуговом центре «Победа» (г. Исилькуль), культурно-досуговом центре «Родина» (рабочий поселок Любино).

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс микрорицензий. лучшую работу опубликуют в «Омской музе».