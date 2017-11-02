Рейс Уфа — Омск — Ноябрьск потерял свою актуальность

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Омский аэропорт перешел на зимнее расписание. В новом расписании отсутствует рейс Уфа — Омск — Ноябрьск компании «КрасАвиа». Летом данный маршрут был востребован, но с наступлением холодов поток убавился. Компания решила отменить данный рейс и вернуться к нему в весеннее время.

По словам руководителя пресс-службы «КрасАвиа» Анастасии Якименко, популярным это направление было с июня по август 2017 года.

Как сообщает «ОМСКРЕГИОН», омичи регулярно могут совершать полеты в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Сочи, Нижневартовск, Тюмень, Ханты-Мансийск и Новосибирск. Кроме того, без пересадок можно добраться на самолете до Астаны и Чартером до Таиланда и Вьетнама.

По данным Омского аэропорта, чаще всего из Омска летают в Москву. За 9 месяцев этого года в столицу отправились 432,2 тысячи пассажира. В Петербург слетали всего 60,6 тысячи человек. Уфу, Ноябрьск, Красноярск и Иркутск посетило в целом 12,5 тысячи омичей.