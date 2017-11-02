В Омске 33-летний рецидивист украл телефон из незапертого автомобиля

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Сегодня стало известно о раскрытии кражи, совершенной накануне «своободным доступом» – так правоохранители называют похищение имущества из незапертого помещения. В данном случае один из жителей Омска не запер свой автомобиль и лишился лежавшего там мобильного телефона.

Предварительно установлено, что 33-летний ранее неоднократно судимый подозреваемый свободным доступом из автомобиля похитил мобильное устройство. Сумма ущерба составила 12 000 рублей.

– сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как стало известно Омскпресс, подозреваемый пока отпущен под подписку о невыезде.