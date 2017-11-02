В Омской области вынесли приговор пьяному водителю, утопившему машину и жену

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Обвиняемый лишил жизни только свою жену. Двух детей удалось спасти.

Тевризский районный суд Омской области признал виновным 39-летнего местного жителя. В отношении него было заведено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Пресс-служба прокуратуры напоминает, что 23 мая 2017 мужчина находился пьяным за рулем автомобиля ЗАЗ-1102, у которого были нарушение в тормозной системе. Водитель отвлекся от управления, выехал на правую обочину, а затем резко повернул влево. Авто съехало в реку Искус. В машине находилась супруга обвиняемого, а также ее 10-летний сын и такого же возраста друг мальчика.

Детей удалось спасти, а вот женщина ушла под воду вместе с машиной.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Отмечается, что сын погибшей проживает с бабушкой.

Фото: a2.s3.ua