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В Омской области вынесли приговор пьяному водителю, утопившему машину и жену
Тевризский районный суд Омской области признал виновным 39-летнего местного жителя. В отношении него было заведено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Пресс-служба прокуратуры напоминает, что 23 мая 2017 мужчина находился пьяным за рулем автомобиля ЗАЗ-1102, у которого были нарушение в тормозной системе. Водитель отвлекся от управления, выехал на правую обочину, а затем резко повернул влево. Авто съехало в реку Искус. В машине находилась супруга обвиняемого, а также ее 10-летний сын и такого же возраста друг мальчика.
Детей удалось спасти, а вот женщина ушла под воду вместе с машиной.
Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения.
Отмечается, что сын погибшей проживает с бабушкой.
Фото: a2.s3.ua
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