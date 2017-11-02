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Безработный отнял у 19-летней омички мобильный телефон
Подозреваемый задержан.
Сегодня стало известно об ограблении, произошедшем накануне во дворе одного из домов на улице Заозерная. Прохожий отнял у 19-летней девушки мобильный телефон.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний не работающий житель Омского района.
– сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Как стало известно Омскпресс, сумма ущерба от кражи оценивается в 3000 рублей.
Автор: Дарья Нуриева
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