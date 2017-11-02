Безработный отнял у 19-летней омички мобильный телефон

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Сегодня стало известно об ограблении, произошедшем накануне во дворе одного из домов на улице Заозерная. Прохожий отнял у 19-летней девушки мобильный телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний не работающий житель Омского района.

– сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как стало известно Омскпресс, сумма ущерба от кражи оценивается в 3000 рублей.