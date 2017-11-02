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НовостиПроисшествия в Омске

Омский пенсионер вернул владельцу потерянный кошелек, вынув из него 11 000

Омский пенсионер вернул владельцу потерянный кошелек, вынув из него 11 000
Источник картинки
Изобличить ранее не судимого гражданина помогла камера видеонаблюдения.
02.11.2017 11:39
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Омский пенсионер, нашедший в магазине потерянный кошелек, не мог определиться, возвращать имущество законному владельцу или нет. Наконец, 61-летний житель Ленинского округа нашел компромисс: кошелек вернуть, но деньги из него забрать себе.

Местом преступления стал торговый комплекс по ул. Рождественского. Потерпевшая забыла кошелек на столике, у которого складывала продукты в сумку. По возвращении в магазин дежурный администратор имущество вернул – но без 11 000 рублей. По словам работника торгового предприятия, пустой кошелек ему передал пожилой мужчина.

сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Как стало известно Омскпресс, найти преступника следователям помогла камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Она зафиксировала, как покупатель поднял забытый кошелек, отнес его в сторонку и вытащил деньги перед тем, как вернуть администратору. Найти жадного пенсионера правоохранители смогли, совершив поквартирный обход близлежащих домов. Узнав, что преступление зафиксировано на видеокамеру, пенсионер во всем сознался. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Автор: Дарья Нуриева
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