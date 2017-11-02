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Омичей просят не парковаться на первых полосах магистралей
За сутки на омских улицах появляется от 150 до 200 машин дорожной службы. Работы в основном проводятся в ночное время, напоминает пресс-служба горадминистрации.
Прежде всего, специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» обрабатывают дороги противогололедными материалами. В первую очередь реагенты рассыпают на мостах, путепроводах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, дорогах с движением общественного транспорта.
Директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров подчеркнул, что организация полностью готова к холодам: подготовлено 395 единиц техники. При необходимости на омские улицы зимой будет выезжать до 420 спецмашин.
Владимир Казимиров обратился к водителям с просьбой не занимать автомобилем первую полосу движения на магистралях. Дорожники не могут качественно выполнить прометание дороги и работы по обработке песко-соляной смесью.
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