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НовостиОбщество в Омске

Омичей просят не парковаться на первых полосах магистралей

Омичей просят не парковаться на первых полосах магистралей
Машины затрудняют работу спецтехники по уборке обочин.
02.11.2017 11:32
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За сутки на омских улицах появляется от 150 до 200 машин дорожной службы. Работы в основном проводятся в ночное время, напоминает пресс-служба горадминистрации.

Прежде всего, специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» обрабатывают дороги противогололедными материалами. В первую очередь реагенты рассыпают на  мостах, путепроводах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, дорогах с движением общественного транспорта.

Директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров подчеркнул, что организация полностью готова к холодам: подготовлено 395 единиц техники. При необходимости на омские улицы зимой будет выезжать до 420 спецмашин.

Владимир Казимиров обратился к водителям с просьбой не занимать автомобилем первую полосу движения на магистралях. Дорожники не могут качественно выполнить прометание дороги и работы по обработке песко-соляной смесью.

Автор: Мария Ильченко
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