Омичам предлагают создать лучший сувенир для туристов

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Мастера и новички могут принять участие в региональном конкурсе «Лучший сувенир для туриста». Организаторами мероприятия являются Минкультуры Омской области, Омский музей просвещения и ООО «Скуратов кофе Омск».

Образцы сувенирной продукции должны соответствовать различным ценовым категориям и подходить под одну из номинаций: сувениры, связанные с городом Омском и Омской областью; сувенир события, сувенир-игрушка, этнографический сувенир, идея сувенира, гастрономический сувенир (еда, напитки). Также в группе «Вконтакте» будет объявлено голосование за лучший туристический сувенир Омска. Более подробная информация для участников содержится в положении конкурса.

Как отмечает пресс-служба Омской Губернии, сувенирная продукция должна обладать региональной аутентичностью, высоким качеством изготовления, иметь интересный дизайн и быть сделана в Омской области.

Завершающим мероприятием конкурса станет ярмарка, которая пройдет в Камергерском переулке на Любинском проспекте с 22 по 24 декабря.