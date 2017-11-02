Омские коммунисты разместят агитплакаты на заборе, огораживающем стройку

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Перекрытый Юбилейный мост не помещает приверженцам КПРФ провести митинг в день 100-летия революции.

Омский обком КПРФ не поменяет своего традиционного места для празднования 7 ноября – дня октябрьской революции, которой в этом году исполняется 100 лет.

Помимо закрытого моста, ограждение стройплощадки заходит на часть площади Ленина, где коммунисты проводят митинги. Как сообщает «Новый Омск», место празднования 100-летия революции не изменится.

По словам второго секретаря омского обкома КПРФ Андрея Алехина, забор не должен помешать разместиться участникам мероприятия. В этом он убедился, выехав на площадку лично. Но если людей придет больше, то народ придется немного переместить влево. Кроме того, организаторы собираются разместить на ограждениях наглядную агитацию.