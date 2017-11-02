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НовостиЭкономика в Омске

Перелеты из Омска оказались убыточными

Перелеты из Омска оказались убыточными
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Именно поэтому перевозчики устанавливают такие высокие цены на билеты.
02.11.2017 03:07
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Омское УФАС не нашло нарушений в ценообразовании на авиабилеты из Омска. Соответствующий запрос в ведомство направляли депутаты Заксобрания области. Так, они пытались добиться снижения стоимости билетов на перелеты у авиакомпаний «Сибирь» и «Аэрофлот».

Высокие цены обусловлены тем, что перевозчики итак работают в убыток, пояснили антимонопольщики.

Установлено, что деятельность ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Авиакомпания «Сибирь» по маршруту в период с октября 2016 по октябрь 2017 года осуществлялась с убытком. В связи с чем у управления отсутствуют основания для признания цен на перевозку пассажиров монопольно высокими,

– говорится в ответе замруководителя регионального управления ФАС Галины Лаптевой, передает «СуперОмск».

При этом председатель комитета Заксобрания по собственности Степан Бонковский заявил, что обслуживание данных авиакомпаний не превышает стоимости обслуживания в тюменском аэропорту и других, однако за билеты омичам приходится платить больше.

Автор: Марина Петрова
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