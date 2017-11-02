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После избиения подростка в омском интернате уволили воспитателя
Воспитателя омской адаптивной школы-интерната, где воспитанники избили 13-летнего мальчика, уволили за невыполнение своих должностных обязанностей. Прокуроры выяснили, что в день конфликта воспитатель нарушил должностную инструкцию и «не обеспечил надлежащий контроль за поведением воспитанников».
Кроме этого, директору учреждения внесено представление, заместителю директора по воспитательной работе объявлено замечание, сообщили в прокуратуре Омской области.
Ранее стало известно, что избиением подростка заинтересовался региональный Следственный комитет. Там против педагогов учреждения возбудили уголовное дело.
Как сообщал Омскпресс, 24 октября в Сети появилось видео, на котором четверо воспитанников Омской школы-интерната избивали и унижали другого воспитанника этого же учреждения. Пострадавший мальчик проживал в группе семейного типа. После инцидента его перевели в другую семейную группу.
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