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Капитан «Авангарда»: С командой что-то случилось
Так Евгений Медведев прокомментировал очередное поражение «ястребов».
Капитан омского «Авангарда» Евгений Медведев не нашел ответа на вопрос по поводу того, почему «ястребы» в последнее время мало забивают.
Честно говоря, не понимаю, почему не можем забить. У меня нет ответа на этот вопрос. Явно что-то случилось. Плохо, что легко пропускаем,
– сказал Медведев после поражения «ястребов» от «Витязя».
О трудностях в атаке ранее говорил и наставник омичей Андрей Скабелка. По мнению главного тренера, команде не хватает хладнокровия в завершении.
1 ноября «Авангард» проиграл «Витязю» в очередном мачте КХЛ.
Автор: Марина Петрова
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