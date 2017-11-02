Капитан «Авангарда»: С командой что-то случилось

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Капитан омского «Авангарда» Евгений Медведев не нашел ответа на вопрос по поводу того, почему «ястребы» в последнее время мало забивают.

Честно говоря, не понимаю, почему не можем забить. У меня нет ответа на этот вопрос. Явно что-то случилось. Плохо, что легко пропускаем,

– сказал Медведев после поражения «ястребов» от «Витязя».

О трудностях в атаке ранее говорил и наставник омичей Андрей Скабелка. По мнению главного тренера, команде не хватает хладнокровия в завершении.

1 ноября «Авангард» проиграл «Витязю» в очередном мачте КХЛ.