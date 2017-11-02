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НовостиПроисшествия в Омске

Прокуратура нашла почти 2 тысячи нарушений в работе омских больниц

Прокуратура нашла почти 2 тысячи нарушений в работе омских больниц
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Возбуждены три уголовных дела.
02.11.2017 02:12
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Прокуратура нашла 1715 нарушений закона в работе омских медицинских учреждений. В частности, выяснилось, что не везде в регионе соблюдаются принципы доступности и качества оказания первичной медицинской помощи. «Узких» специалистов не хватает, поэтому не все граждане вовремя получают гарантированную государством бесплатную медицинскую помощь.

Есть проблемы с медикаментами. Так, выявлены случаи, когда пациенты вынуждены были самостоятельно приобретать необходимые лекарства. Кроме этого, не во всех медучреждениях есть минимальный ассортимент лекарственных средств, нередко хранят их с нарушениями.

Медицинское оборудование также зачастую эксплуатируют с нарушениями, случается, что аппараты простаивают, долгое время не получают технического обслуживания.

Прокуратура выявила недоработки и в работе скорой. Так, не всегда бригады прибывают на место вовремя, автомобили находятся в плачевном состоянии.

Серьезной проблемой остается вопрос укомплектованности медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, как в городе, так и в районах области.

Здания, в которых располагаются медучреждения, порой эксплуатируются с нарушениями технических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.

По итогам проверки прокуратура Омской области внесла 158 представлений, 49 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, объявила 4 предостережения. Кроме этого, в суд направлены три иска, связанных с нарушением прав пациентов, а также три исковых заявления, а в следственные органы –  шесть материалов для организации следственных проверок. На сегодняшний день по инициативе прокуроров возбуждены три уголовных дела.

Автор: Марина Петрова
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