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НовостиСпорт в Омске

Скабелка вновь посетовал на сложности в атаке у «Авангарда»

Скабелка вновь посетовал на сложности в атаке у «Авангарда»
Источник картинки
«Ястребам» не хватает хладнокровия в завершении, считает главный тренер.
02.11.2017 01:50
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Главный тренер ХК «Авангард» Андрей Скабелка после поражения от «Витязя» вновь посетовал на то, что его команде очень тяжело даются голы в последних матчах.

Нанесли 50 бросков в створ ворот. Конечно, любой бросок опасен, но не хватает хладнокровия в завершении, к тому же, пропускаем лёгкие голы. Оставляет желать лучшего при такой результативности игра в большинстве. Мы постоянно тасуем звенья в связи с травмами, выходят разные сочетания на большинство, при игре в равных составах. Ребята проявляют характер, сегодня было 27 блокированных бросков у соперника. Объем работы очень большой, но КПД пока не очень,

– сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о возможном усилении состава, наставник «ястребов» напомнил, что в команде уже появился форвард Тедди Перселл. Наставник «ястребов» выразил уверенность, что игрок будет добавлять с каждой игрой.

На сегодня Перселл больше выполняет роль плеймейкера, наша задача – подобрать ему партнёров. Другого усиления стоит ждать только с выходом травмированных. Никита Самохвалов сегодня понравился, это габаритный, подвижный форвард, но ему нужно время на адаптацию,

– добавил Скабелка.

Ранее Омскпресс сообщал о том, что в очередном матче КХЛ «Авангард» проиграл «Витязю» в серии буллитов.

Автор: Марина Петрова
Просмотров: 136
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