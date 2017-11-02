Новости → Общество в Омске
Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»
Экс-гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов 31 октября побывал на заводе металлоконструкций в поселке Горячий Ключ. предприятие было продано с торгов компании ООО «СБК Альянс», зарегистрированной в Москве. Сделка получилась 2 недели назад.
Сотрудники омского предприятия, увидев Олега Шишова, начали перешептываться, по поводу того, что бывший владелец компании связан с новым покупателем. И вполне может вернуться на работу в «Мостовки». Но, как передает «Новый Омск», Шишов опроверг данную информацию. Он подчеркнул, что компания-покупатель аффилирована со Сбербанком, но не с ним.
Также он добавил, что на заводе был в качестве эксперта, а также ему просто интересно посмотреть, что происходит на предприятии, которое он создал.
Фото: rusplt.ru
Читайте также:
К строителям Юбилейного моста в Омске зашел «медведь»
Омичи обсуждают курьезный случай в социальных сетях.Читать далее →
Свежие новости Омска
В новости
Новости рубрики
Бурков всерьез озабочен омскими стихийными свалками
Все упоминания (6)
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы