Олег Шишов заглянул в омский «Мостовик»

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Экс-гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов 31 октября побывал на заводе металлоконструкций в поселке Горячий Ключ. предприятие было продано с торгов компании ООО «СБК Альянс», зарегистрированной в Москве. Сделка получилась 2 недели назад.

Сотрудники омского предприятия, увидев Олега Шишова, начали перешептываться, по поводу того, что бывший владелец компании связан с новым покупателем. И вполне может вернуться на работу в «Мостовки». Но, как передает «Новый Омск», Шишов опроверг данную информацию. Он подчеркнул, что компания-покупатель аффилирована со Сбербанком, но не с ним.

Также он добавил, что на заводе был в качестве эксперта, а также ему просто интересно посмотреть, что происходит на предприятии, которое он создал.

Фото: rusplt.ru