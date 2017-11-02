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Омичи смеются над объявлением в маршрутке: «ноги выше пола не поднимать!»

В одном из популярных городских сообществ «ВКонтакте» появилась фотография, на которой запечатлен салон автобуса, в котором на одном из кресел видна табличка с надписью «Ноги выше пола не поднимать!».

Новые правила перевозки пассажиров в Омске.

– подписал фото администратор сообщества, не уточнив при этом, где именно сделана фотография.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторых тоже раздражают пассажиры, которые поднимают ноги на передние кресла.

А *** (нечего) ноги на плечи закидывать!

– убеждена Даша С.

Всегда ноги на печку ставлю!

– признался Егор Д.

Также несколько комментаторов отметили, что раньше держали на полу, но теперь постараются закинуть их повыше.

А что ! Это ИДЕЯ!!!)

– понял Анатолий С.

Так то удобно после трудового дня качепатки повыше закинуть))) Но если бы не написали, я бы и не подумал поднять их (ноги) выше)))))

– задумался Иван С.