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Омичи смеются над объявлением в маршрутке: «ноги выше пола не поднимать!»
В одном из популярных городских сообществ «ВКонтакте» появилась фотография, на которой запечатлен салон автобуса, в котором на одном из кресел видна табличка с надписью «Ноги выше пола не поднимать!».
Новые правила перевозки пассажиров в Омске.
– подписал фото администратор сообщества, не уточнив при этом, где именно сделана фотография.
Мнения пользователей соцсетей разделились. Некоторых тоже раздражают пассажиры, которые поднимают ноги на передние кресла.
А *** (нечего) ноги на плечи закидывать!
– убеждена Даша С.
Всегда ноги на печку ставлю!
– признался Егор Д.
Также несколько комментаторов отметили, что раньше держали на полу, но теперь постараются закинуть их повыше.
А что ! Это ИДЕЯ!!!)
– понял Анатолий С.
Так то удобно после трудового дня качепатки повыше закинуть))) Но если бы не написали, я бы и не подумал поднять их (ноги) выше)))))
– задумался Иван С.
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