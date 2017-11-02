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В этом году омичи называли своих детей Луной, Денисом-Баранселем и Спартаком
Омский загс обнародовал списки самых редких и самых популярных имен, которые омичи в 2017 году давали своим детям. Высшие позиции в этом рейтинге уже несколько лет удерживает имя София для девочек и Артем для мальчиков. В топ-5 входят Виктория, Мария, Анна и Дарья, а также Александр, Максим, Михаил и Матвей соответственно.
Не выходят из моды имена, с окончаниями «-слав» и «-слава». При этом фантазия многих родителей идет дальше, чем назвать мальчика Ярославом, Владиславом или Вячеславом, а девочку – Ярославой или Мирославой. Так, среди маленьких омичей появились Велислав, Ратислав, Радослав, Таислав, и другие носители редких имен.
В 2017 году некоторые родители назвали своих детей так, как никто другой в Омске. Так в городе появилось по одно й Меланье, Забаве, Стефаниде, Пелагее, Прасковье, Евдокие, Злате, Авроре, Луне, Милославе, Азлии 2017 года рождения. Среди мальчиков эксклюзивные имен, встречающиеся в Омске в одном экземпляре дали Авдею, Евсею, Евгрфу, Ермолаю, Еремею, Клименту, Кузьме, Ярополку, Спартаку и Алмазу.
При этом некоторые дети получили не одно, а двойное имя:: Амир-Аббос, Денис-Барансель, Нур-Вахит, Ангелина-Агнес, Фемис-Эллада, Ева-Александра, Самира-Бакыт и Анна-Мария.
Пользователи соцсетей высказывают свое недоумение и возмущение креативности некоторых родителей.
Одну меня дико раздражает имя София? Не понимаю я такой популярности...
– возмущается Диана Л.
Я конечно понимаю, что в Омске без юмора тяжело жить, но дети то здесь причем! Собаку бы даже так не назвал!!!
– убежден Антон К.
Жалко этих детей, что родились у таких тупоголовых родителей!
– считает Александр Ш.
Моего сына зовут Женя. И, как я посмотрю, сейчас это редкое имя.
– заметила Оля М.
Где все Оли, Маши, Иры, Тани? Кругом Арины, Алины, Мальвины, Карины!
– удивляется Артем М.
Как-то в детской поликлинике папа привел на прием дочку – Клеопатру)))
– рассказала Надежда Г.
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