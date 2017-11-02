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НовостиСпорт в Омске

В серии буллитов омский «Авангард» проиграл «Витязю»

В серии буллитов омский «Авангард» проиграл «Витязю»
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Продлить игру до овертайма и буллитов помогла шайба Петра Хохрякова.
01.11.2017 23:49
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На «Арене Омск» 1 ноября состоялся матч между «Авангардом» и «Витязем». В первом периоде гости открыли счет. Автором шайбы стал Войтех Мозик. Сравнять счет «ястребам» удалось только во втором периоде: гол на счету Дениса Эверберга. Но во вторую двадцатиминутку подмосковная команда опять вырвалась вперед. В этом эпизоде ворота Доминика Фурха поразил Артём Швец-Роговой. За 14 секунд до финальной сирены Петр Хохряков забил гол и перевел игру в овертайм.

В дополнительном времени забросить так никто и не смог. При счете 2:2 команды начали буллиты, которые выдались продолжительными. Как сообщает «Омск здесь», вратари отразили по 11 атак. Никита Выглазов точным броском разрешил исход игры. Победу одержал «Витязь».

Стоит отметить, что новичок Тедди Пёрселл заработал сегодня первые два очка за «Авангард» и в КХЛ за передачи.

Следующим соперником «Авангарда» будет «Йокерит». Игра пройдет в Омске и начнется в 19:00 часов.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 154
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