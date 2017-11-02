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В Омском районе на помощь коммунальщикам прибыла военная техника
Пользователи соцсетей опубликовали в интернете кадры, на которых запечатлено, как военные пытаются помочь коммунальщикам, поскольку те не могут вытащить застрявший экскаватор. Напомним, что экскаватор увяз глубоко в грязи во время прокладки водопровода в селе Морозовка Омской области.
На помощь водоканалу прибыл танк!
– подписал свои фотографии Константин К.
Сначала омичи высказали огорчение из-за качества работы коммунальных служб.
Просто в России военной техники больше,чем рабочей
– отметил Алмаз Ж.
Но затем комментаторы оспорили утверждение очевидца, что на фото запечатлен именно танк. Пользователи соцсетей высказали свои версии в комментариях.
Это не танк, а БТ!
– убежден Михаил М.
Обычная инженерная машина, какой *** танк?) Даже ствола нет!
– удивляется Дмитрий М.
Дмитрий, это логика такая !) все, что на гусеницах и зеленое – танк!
– пояснил Жека М.
Это БРЭМ-М1, а не танк.
– выдвинула свою версию Юлия И.
Комментарий девушки произвел фурор на омичей. Многие мужчины сделали ей комплименты, а один даже пошутил, что в таком случае отправится варить борщ.
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