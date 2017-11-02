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В сети появились кадры, как военной техникой пытаются извлечь экскаватор, застрявший в грязи.

В Омском районе на помощь коммунальщикам прибыла военная техника

Пользователи соцсетей опубликовали в интернете кадры, на которых запечатлено, как военные пытаются помочь коммунальщикам, поскольку те не могут вытащить застрявший экскаватор. Напомним, что экскаватор увяз глубоко в грязи во время прокладки водопровода в селе Морозовка Омской области.

На помощь водоканалу прибыл танк!

– подписал свои фотографии Константин К.

Сначала омичи высказали огорчение из-за качества работы коммунальных служб.

Просто в России военной техники больше,чем рабочей

– отметил Алмаз Ж.

Но затем комментаторы оспорили утверждение очевидца, что на фото запечатлен именно танк. Пользователи соцсетей высказали свои версии в комментариях.

Это не танк, а БТ!

– убежден Михаил М.

Обычная инженерная машина, какой *** танк?) Даже ствола нет!

– удивляется Дмитрий М.

Дмитрий, это логика такая !) все, что на гусеницах и зеленое – танк!

– пояснил Жека М.

Это БРЭМ-М1, а не танк.

– выдвинула свою версию Юлия И.

Комментарий девушки произвел фурор на омичей. Многие мужчины сделали ей комплименты, а один даже пошутил, что в таком случае отправится варить борщ.