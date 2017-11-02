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Омичи обсудили, почему окна железнодорожного вокзала такие злые
Один из подписчиков сообщества «Типичный Омск» задался вопросом, почему окна вокзала так зло смотрят. Для тех, у кого фантазии не хватило, даже нарисовали фотожабу, на которой окна уже явно хмурятся.
Пользователи соцсетей высказали свои версии в комментариях. Омскпресс выбрал для своих читателей самые интересные.
Это окна вокзала злятся на омичей ,которые хотят покинуть Омск.
– считает Юлия Д.
А вы что-то доброе в Омске видели? Лично я нет. Конечно попадаются счастливые люди, но трезвых среди них не бывает.
– огорчается Вячеслав Ж.
Заяц, волк, заяц, волк!
– вспомнил пользователь Старый И.
Также некоторые пользователи предположили, что автор записи – наркоман.
Ловите наркомана!
– кричит пользователь Мистер П.
Адмн т ч упрлс?
– заподозрил Артем С.
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