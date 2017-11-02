Омичи обсудили, почему окна железнодорожного вокзала такие злые

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Один из подписчиков сообщества «Типичный Омск» задался вопросом, почему окна вокзала так зло смотрят. Для тех, у кого фантазии не хватило, даже нарисовали фотожабу, на которой окна уже явно хмурятся.

Пользователи соцсетей высказали свои версии в комментариях. Омскпресс выбрал для своих читателей самые интересные.

Это окна вокзала злятся на омичей ,которые хотят покинуть Омск.

– считает Юлия Д.

А вы что-то доброе в Омске видели? Лично я нет. Конечно попадаются счастливые люди, но трезвых среди них не бывает.

– огорчается Вячеслав Ж.

Заяц, волк, заяц, волк!

– вспомнил пользователь Старый И.

Также некоторые пользователи предположили, что автор записи – наркоман.

Ловите наркомана!

– кричит пользователь Мистер П.

Адмн т ч упрлс?

– заподозрил Артем С.