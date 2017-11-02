Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36

Омских автомобилистов предупредили о тумане на дорогах

Сегодня вечером в сообществе «Аварийный Омск» появилась фотография дороги, сделанная молодой омичкой. Девушка переживает за автомобилистов и попросила их быть осторожнее.

Сильный туман, осторожней на дороге.

– просит Алена Л.

Пользователи соцсетей отмечают, что на трассах видимость еще хуже.

А на трассе так вообще)

– добавил Вячеслав К.

Тяжело ехать. Еле доползли по трассе до дома.

– рассказала Елена Б.

Также омичи, находящиеся дома, отмечали что из окна туман выглядит не страшно, а красиво.

С 9-того этажа прикольный вид)

– заявил Анатолий С.

Но некоторым комментаторам не понравилось, что в автомобильном сообществе пишут о погоде.

И сколько ещё будет постов о коем редком погодном явлении? В книге Кинга (Нечто) в тумане ещё чудища водились! Никого не покусали?

– иронизирует Алексей В.

Также пользователи соцсетей обсудили, удобно ли прятать в тумане треноги: одни омичи считают, что при такой видимости нарушителей не будет, другие опасаются, что лихачей ничто не остановит.