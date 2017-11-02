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Омских автомобилистов предупредили о тумане на дорогах
Сегодня вечером в сообществе «Аварийный Омск» появилась фотография дороги, сделанная молодой омичкой. Девушка переживает за автомобилистов и попросила их быть осторожнее.
Сильный туман, осторожней на дороге.
– просит Алена Л.
Пользователи соцсетей отмечают, что на трассах видимость еще хуже.
А на трассе так вообще)
– добавил Вячеслав К.
Тяжело ехать. Еле доползли по трассе до дома.
– рассказала Елена Б.
Также омичи, находящиеся дома, отмечали что из окна туман выглядит не страшно, а красиво.
С 9-того этажа прикольный вид)
– заявил Анатолий С.
Но некоторым комментаторам не понравилось, что в автомобильном сообществе пишут о погоде.
И сколько ещё будет постов о коем редком погодном явлении? В книге Кинга (Нечто) в тумане ещё чудища водились! Никого не покусали?
– иронизирует Алексей В.
Также пользователи соцсетей обсудили, удобно ли прятать в тумане треноги: одни омичи считают, что при такой видимости нарушителей не будет, другие опасаются, что лихачей ничто не остановит.
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