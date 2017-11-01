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НовостиЭкономика в Омске

Омский завод досрочно выполнил оборонзаказ по ремонту «Буратин»

Омский завод досрочно выполнил оборонзаказ по ремонту «Буратин»
Источник картинки
«Буратино» – это боевая машина системы ТОС-1А.
01.11.2017 17:55
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АО «Омский завод транспортного машиностроения» досрочно выполнил гособоронзаказ на текущий год по капитальному ремонту транспортно-заряжающей машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Буратино», сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Заказ предприятию удалось получить после опытного ремонта одной системы ТОС-1А в прошлом году. После удачного проведения работ Минобороны РФ подписало конструкторскую документацию на капитальных ремонт и других «Буратин».

Как сообщается на сайте ОмскТрансМаша, боевая машина системы ТОС-1А предназначена для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств. Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т входит в состав ТОС-1А и предназначена для транспортирования боекомплекта неуправляемых реактивных снарядов и заряжания боевых машин системы ТОС-1А.

Автор: Марина Петрова
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