Омский завод досрочно выполнил оборонзаказ по ремонту «Буратин»

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АО «Омский завод транспортного машиностроения» досрочно выполнил гособоронзаказ на текущий год по капитальному ремонту транспортно-заряжающей машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Буратино», сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Заказ предприятию удалось получить после опытного ремонта одной системы ТОС-1А в прошлом году. После удачного проведения работ Минобороны РФ подписало конструкторскую документацию на капитальных ремонт и других «Буратин».

Как сообщается на сайте ОмскТрансМаша, боевая машина системы ТОС-1А предназначена для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в сооружениях, а также вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств. Транспортно-заряжающая машина ТЗМ-Т входит в состав ТОС-1А и предназначена для транспортирования боекомплекта неуправляемых реактивных снарядов и заряжания боевых машин системы ТОС-1А.