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К строителям Юбилейного моста в Омске зашел «медведь»

Бдительные омичи, которые наблюдают за ремонтом Юбилейного моста, стали свидетелями забавного инцидента. На стройплощадку пробрался «медведь». Мужчина, одетый в костюм косолапого, лихо перемахнул через ограждения, а после пересек мост.

В паблике «Омск Live» появились фото этого случая.

8 октября Юбилейный мост закрыли на масштабную реконструкцию. По плану работы должны завершиться 30 мая 2018 года.