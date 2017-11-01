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К строителям Юбилейного моста в Омске зашел «медведь»
Омичи обсуждают курьезный случай в социальных сетях.
Бдительные омичи, которые наблюдают за ремонтом Юбилейного моста, стали свидетелями забавного инцидента. На стройплощадку пробрался «медведь». Мужчина, одетый в костюм косолапого, лихо перемахнул через ограждения, а после пересек мост.
В паблике «Омск Live» появились фото этого случая.
8 октября Юбилейный мост закрыли на масштабную реконструкцию. По плану работы должны завершиться 30 мая 2018 года.
Автор: Марина Петрова
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