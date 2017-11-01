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Омич купил поддельные монеты «царской чеканки» на 200 тысяч рублей
66-летний омич купил на улице у неизвестного мужчины 173 монеты «царской чеканки» и 10 чайных ложек. Нумизмата со стажем привлекла низкая цена, запрошенная продавцом. За все он заплатил 234 тысячи рублей.
Однако дома он понял, что стал жертвой обмана: все купленные им изделия оказались подделкой. Тогда нумизмат обратился в полицию.
Против продавца-мошенника возбудили уголовное дело, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омску, по подозрению в этом преступлении разыскивают жителя Челябинской области, 1992 года рождения, который передвигается на автомобиле ВАЗ-2199 серого цвета.
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