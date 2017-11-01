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За пять лет в Омске из аварийного жилья пересилили более 7 тысяч человек
За последние пять лет в Омске из аварийных домов переселили в благоустроенные квартиры 7 297 человек. Речь идет о жильцах 337 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.
По данным профильного департамента, в городе 173 многоквартирных жилых дома, которые признали аварийными уже после 1 января 2012 года. Вопрос их расселения пока остается нерешенным.
В связи с тем, что процедура расселения происходит поэтапно и довольно долго, в правительстве Омской области призвали жильцов «должным образом содержать общее имущество многоквартирного дома, поддерживать его в надлежащем состоянии, чтобы не провоцировать дальнейшее разрушение дома».
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