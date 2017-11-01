Новости → Экономика в Омске
Право пройти стажировки на омских предприятиях получили более 200 выпускников
Право пройти стажировки на омских предприятиях получили более 200 выпускников. Об этом сообщили в областной службе занятости. Это результат работы молодежной площадки «PROFпризвание», «Клуба успешных людей» для граждан с инвалидностью, а также информационной базы «Молодой специалист» и «Равный труд».
В настоящее время организована стажировка 211 выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования,
– сказала начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской области Ольга Артемьева, передает пресс-служба регионального правительства.
Отмечено, что крупные предприятия региона регулярно принимают студентов на стажировки. Речь идет об Омском научно-исследовательском институте приборостроения, Центральном конструкторском бюро автоматики, Омском производственном объединении «Иртыш» и других. Статистика показывает, что не менее 80% молодых специалистов, прошедших стажировку, получают работу.
Читайте также:
Бурков обсудил с консулом Казахстана совмесные инвестпроекты
Был затронут вопрос расширения также социальных и культурных отношений.Читать далее →
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Омский бюджет наконец выходит в плюс
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы