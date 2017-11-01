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Статистика показывает, что не менее 80% молодых специалистов, прошедших стажировку, получают работу.

Право пройти стажировки на омских предприятиях получили более 200 выпускников. Об этом сообщили в областной службе занятости. Это результат работы молодежной площадки «PROFпризвание», «Клуба успешных людей» для граждан с инвалидностью, а также информационной базы «Молодой специалист» и «Равный труд».

В настоящее время организована стажировка 211 выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования,

– сказала начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления государственной службы занятости населения Омской области Ольга Артемьева, передает пресс-служба регионального правительства.

Отмечено, что крупные предприятия региона регулярно принимают студентов на стажировки. Речь идет об Омском научно-исследовательском институте приборостроения, Центральном конструкторском бюро автоматики, Омском производственном объединении «Иртыш» и других. Статистика показывает, что не менее 80% молодых специалистов, прошедших стажировку, получают работу.