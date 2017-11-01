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Омские железнодорожники объявили о готовности к зиме
Все 20 вокзалов, 212 платформ и 5 пассажирских павильонов в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги готовы к зиме. К холодам подготовили и подвижной состав: вагоны отремонтировали и утеплили, установили приборы дополнительного обогрева.
Системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции пригородных и железнодорожных вокзалов также проверили на готовность к зиме.
Готова снегоуборочная техника. Железнодорожники запаслись песком и солью, которыми будут посыпать платформы и места прохода пассажиров в период гололеда.
Работа по подготовке к зиме началась задолго до наступления первых заморозков. С июля текущего года проведение соответствующих мероприятий координировал специальный штаб Омского региона Западно-Сибирской железной дороги,
– сообщает пресс-служба правительства Омской области.
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