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Омские железнодорожники объявили о готовности к зиме

Все 20 вокзалов, 212 платформ и 5 пассажирских павильонов в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги готовы к зиме. К холодам подготовили и подвижной состав: вагоны отремонтировали и утеплили, установили приборы дополнительного обогрева.

Системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции пригородных и железнодорожных вокзалов также проверили на готовность к зиме.

Готова снегоуборочная техника. Железнодорожники запаслись песком и солью, которыми будут посыпать платформы и места прохода пассажиров в период гололеда.

Работа по подготовке к зиме началась задолго до наступления первых заморозков. С июля текущего года проведение соответствующих мероприятий координировал специальный штаб Омского региона Западно-Сибирской железной дороги,

– сообщает пресс-служба правительства Омской области.