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Голкипер «Авангарда» Фурх оказался в десятке лучших вратарей КХЛ

По случаю международного дня хоккейного вратаря (31 октября) «Советский спорт» опубликовал рейтинг лучших вратарей КХЛ. В Топ-10 попал голкипер омского «Авангарда» Доминик Фурх. Он расположился на 4-й строчке.

Чех Доминик Фурх играет спокойно и уверенно. Иногда даже чересчур уверенно. При средних для вратаря габаритах он здорово перекрывает угол обстрела. Может сыграть агрессивно, если того требует ситуация,

– комментирует издание.

Лидером списка стал Игорь Шестёркин из СКА, на втором месте Илья Сорокин из ЦСКА, на третьем – вратарь «Йокерита» Райан Запольски.