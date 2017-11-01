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Голкипер «Авангарда» Фурх оказался в десятке лучших вратарей КХЛ
Голкипер «Авангарда» Фурх оказался в десятке лучших вратарей КХЛ
По случаю международного дня хоккейного вратаря (31 октября) «Советский спорт» опубликовал рейтинг лучших вратарей КХЛ. В Топ-10 попал голкипер омского «Авангарда» Доминик Фурх. Он расположился на 4-й строчке.
Чех Доминик Фурх играет спокойно и уверенно. Иногда даже чересчур уверенно. При средних для вратаря габаритах он здорово перекрывает угол обстрела. Может сыграть агрессивно, если того требует ситуация,
– комментирует издание.
Лидером списка стал Игорь Шестёркин из СКА, на втором месте Илья Сорокин из ЦСКА, на третьем – вратарь «Йокерита» Райан Запольски.
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