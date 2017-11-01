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НовостиПроисшествия в Омске

В Омске в своей квартире умерли мать и сын

В Омске в своей квартире умерли мать и сын
Бдительные соседи забеспокоились, что не увидели омичку в привычное время.
01.11.2017 16:19
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В доме на Сибирском проспекте жильцы стали беспокоится по поводу того, что они не увидели своей соседки в привычное время. Обычно 59-летняя женщина по утрам выходила на улицу, а вчера не появилась, передает «Вечерний Омск».

Дверь вскрыли сотрудники правоохранительных органов в присутствии понятых. В квартире были обнаружены трупы хозяйки и её 38-летнего сына.

Отмечается, что оба родственника имели неизлечимые заболевания, а также злоупотребляли алкоголем. О том, что смерть не была насильственной говорит отсутствие соответствующих следов на телах. А вот недопитая бутылка водки наталкивает на мысль, что омичи умерли от болезни, которая была спровоцирована алкоголем.

Представители закона будут проводить проверку по данному факту.

Автор: Мария Ильченко
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