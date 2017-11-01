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В Омске в своей квартире умерли мать и сын
В доме на Сибирском проспекте жильцы стали беспокоится по поводу того, что они не увидели своей соседки в привычное время. Обычно 59-летняя женщина по утрам выходила на улицу, а вчера не появилась, передает «Вечерний Омск».
Дверь вскрыли сотрудники правоохранительных органов в присутствии понятых. В квартире были обнаружены трупы хозяйки и её 38-летнего сына.
Отмечается, что оба родственника имели неизлечимые заболевания, а также злоупотребляли алкоголем. О том, что смерть не была насильственной говорит отсутствие соответствующих следов на телах. А вот недопитая бутылка водки наталкивает на мысль, что омичи умерли от болезни, которая была спровоцирована алкоголем.
Представители закона будут проводить проверку по данному факту.
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