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Бдительные соседи забеспокоились, что не увидели омичку в привычное время.

В Омске в своей квартире умерли мать и сын

В доме на Сибирском проспекте жильцы стали беспокоится по поводу того, что они не увидели своей соседки в привычное время. Обычно 59-летняя женщина по утрам выходила на улицу, а вчера не появилась, передает «Вечерний Омск».

Дверь вскрыли сотрудники правоохранительных органов в присутствии понятых. В квартире были обнаружены трупы хозяйки и её 38-летнего сына.

Отмечается, что оба родственника имели неизлечимые заболевания, а также злоупотребляли алкоголем. О том, что смерть не была насильственной говорит отсутствие соответствующих следов на телах. А вот недопитая бутылка водки наталкивает на мысль, что омичи умерли от болезни, которая была спровоцирована алкоголем.

Представители закона будут проводить проверку по данному факту.