Шестерых омичей оштрафовали за нелегальную торговлю мясом

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У них изъято более 100 килограммов продукции.

В Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском административных округах города Омска прошли рейды специалистов Главного управления ветеринарии Омской области. Сотрудники ведомства изъяли из продажи 113 кг мяса, на которое у продавцов не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

Шестерых нарушителей оштрафовали.

Рекомендуем отказаться от покупки продукции, качество и безопасность которых не установлены, и приобретать продукцию животного происхождения в специализированных магазинах, рынках и ярмарках выходного дня, где реализуется продукция, прошедшая ветеринарно -санитарную экспертизу, – отметили в ГУ ветеринарии Омской области.