Новости → Происшествия в Омске
Шестерых омичей оштрафовали за нелегальную торговлю мясом
В Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском административных округах города Омска прошли рейды специалистов Главного управления ветеринарии Омской области. Сотрудники ведомства изъяли из продажи 113 кг мяса, на которое у продавцов не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.
Шестерых нарушителей оштрафовали.
Рекомендуем отказаться от покупки продукции, качество и безопасность которых не установлены, и приобретать продукцию животного происхождения в специализированных магазинах, рынках и ярмарках выходного дня, где реализуется продукция, прошедшая ветеринарно -санитарную экспертизу, – отметили в ГУ ветеринарии Омской области.
Свежие новости Омска
Новости рубрики
Под Омском огонь уничтожил животноводческий комплекс
Новости компаний
Хаяо Миядзаки начал работу над новым мультфильмом
Турция и Россия заключили соглашения в сфере туризма
Из-за тайфуна в Японии отменяют авиарейсы