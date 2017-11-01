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Парк «Россия – моя история» в Омске в срок не откроют

Открытие мультимедийного парка «Россия – моя история» в Омске решили перенести с 4 на 15 ноября. Это связано с тем, что к Дню народного единства объект просто не успевают подготовить, сообщает «Новый Омск» со ссылкой на региональной Минкульт.

Исторический парк «Россия – Моя история» создают в областном Экспоцентре. Фактически это будет музей, но экспонатов в нем не будет, вся информация будет представлена с помощью мультимедийных устройств: проекторов, экранов, сенсорных панелей и трехмерных изображений.

По словам куратора проекта, главного специалиста отдела искусства и образования Минкультуры Омской области Ольги Безродной, региональный контент будет включать 21 тему, в том числе древнюю историю Омского Прииртышья, период присоединения Сибири к России, а также историю Омска с момента основания до наших дней. Кроме этого, предусмотрены экспозиции, посвящённые разным периодам истории страны: «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945 от великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — моя история, 1945-2016».

Билеты на выставку обойдутся в 250 рублей, предусмотрен семейный билет на троих человек за 450 рублей. Бесплатно увидеть экспозицию смогут школьники и студенты, а ветеранам, пенсионерам и многодетным предусмотрены скидки.