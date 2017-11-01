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Под Омском экскаватор засосало под землю
В группе «Аварийный Омск» появился пост с фотографией. На снимке видно, как экскаватор наполовину ушел в грязевую жижу. Автор прокомментировал фотографию так: «Водоканал утопил свой экскаватор при прокладке водопровода в морозовке» (орф. и пункт. сохранены).
Омичи начали в комментариях высказывать шутки, а также накопившиеся обиды к ресурсоснабжающей организации. Один из подписчиков, Александр Баталов, пояснил, что землеройная машина работала нормально. Просто под ней оказался плывун. Тогда интернет-пользователи зацепились за то, что весь Омск находится на плывуне, поэтому новые дороги моментально разваливаются.
Фото: Вася Пуговкин
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