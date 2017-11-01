Из числа выборщиков мэра Омска исключили представителя ЛДПР

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Депутата от ЛДПР Алексея Ложкина исключили из комиссии, которая будет выбирать мэра Омска. Это связано с решением самого депутата побороться за пост градоначальника.

В связи с этим комиссия будет состоять не из 14, а из 13 человек. ЛДПР имеет право заменить Ложкина на кого-то другого, но это необязательно.

Нового представителя от фракции ЛДПР мы можем утвердить только на Совете. Ближайшее заседание по утвержденному плану у нас состоится 22 ноября. Внеочередное заседание не планируется. В соответствии с действующим решением работа комиссии в составе 13 человек легитимна,

– рассказал спикер омского Горсовета Владимир Корбут, передает «Омск-информ».

Выборы мэра Омска пройдут в ноябре. На эту должность претендуют порядка 50 человек.