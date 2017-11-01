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Плановая вакцинация против гриппа в Омской области прошла на 100%

На прошлой неделе в омском регионе Роспотребнадзор зарегистрировал 8043 случая заболевания ОРВИ. Это на 5,38% ниже эпидемического порога. Гриппа среди них не обнаружено. Аптеки подготовили лекарства к периоду массового заражения.

Минздрав Омской области, к сегодняшнему дню отметился 100-процентным выполнением плана по вакцинации против гриппа. Вакцину получили 791 тыс. человек, из которых 250 тыс. – дети. За счет средств работодателей или собственных денег привились почти 13,5 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Омской Губернии.

Прежде всего, противовирусную инъекцию ставили детям от 6 месяцев до 18 лет, работникам сферы здравоохранения и образования, студентам вузов, призывникам, беременным женщинам, жителям старше 60 лет и людям с хроническими патологиями.

Люди, которые получили прививку, меньше подвержены риску заразиться инфекцией. Бывают случаи, когда привитый человек подхватывает ОРВИ, но болезнь протекает гораздо легче.