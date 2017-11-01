Раскрыта тайна 42-го по счету кандидата в мэры Омска

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Как передает «Новый Омск», 42-м из 55-ти кандидатов оказался «Мистером Х», который не сразу раскрыл свои персональные данные.

Прием заявок завершился 31 октября в 17:45 часов. Но один из претендентов оставался не названным до 1 ноября. Сегодня, стало известно, что управляющий партнер ООО «Империум» 47-летний Андрей Яценко. Отмечается. Что компания была создана в мае 2017 года. Род деятельности: профессиональное обучение.

Напомним, что регистрация кандидатов и проверка документов на соблюдение всех требований назначена на третье ноября.